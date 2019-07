Roma, frenata per Alderweireld: Petrachi punta Rugani

La Roma cerca un nuovo difensore centrale e pensa ad Alderweireld del Tottenham. Tra le alternative è spuntato Rugani

Toby Alderweireld rimane in cima alle preferenze della Roma per rinforzare la difesa. L’accordo però non è semplice da trovare perché c’è ancora lo scoglio, che fino a questo momento pare insormontabile, della clausola rescissoria da 28 milioni.

Così, secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma valuta le alternative. Nel mirino Lucas Verissimo del Santos ma anche Daniele Rugani della Juventus: il classe ’94 però non andrà via per meno di 30 milioni di euro.