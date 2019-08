Nella giornata di oggi c’è stata una frenata nella trattativa tra Roma e Juve per il trasferimento di Daniele Rugani in giallorosso: il motivo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi si è registrata una brusca frenata nella trattativa tra Roma e Juve per Daniele Rugani. L’attesa accelerata non c’è stata e l’operazione è andata in stand-by.

La proposta della Juve prevedeva il prestito con obbligo di riscatto a circa 24 milioni più l’aggiunta di Riccardi e Celar nella trattativa. Una proposta non gradita dai giallorossi. Il club capitolino sta riflettendo acquistare effettivamente il giocatore e a quali condizioni.