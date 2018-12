L’Olimpico segna un nuovo record negativo di presenze: in occasione di Roma-Genoa lo stadio sarà semi deserto in segno di protesta

Questa sera all’Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Genoa, sfida decisiva per la panchina di Di Francesco. In occasione della partita però, si prevede un record negativo di spettatori allo stadio della capitale. Saranno infatti presenti solamente 27 mila persone che lasceranno lo stadio totalmente in silenzio. Secondo poi le ultime notizie, i tifosi non alzeranno nessuna bandiera in segno di protesta nei confronti della società e della squadra giallorossa.