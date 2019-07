Roma-Gubbio 3-0: i giallorossi vincono l’amichevole

La Roma scende in campo contro il Gubbio: i giallorossi vincono anche questa terza amichevole con tre gol di scarto

Nuova amichevole per la Roma. Oggi i giallorossi sono scesi in campo contro il Gubbio. Dopo le due goleade contro Tor Sapienza e Trastevere, la squadra di Fonseca ha vinto anche questo terzo match estivo con il risultato di 3-0.

Ad andare in rete sono stati Fazio, al 14′, Antonucci al 52′ e Pastore all’87’. In campo anche Gianluca Mancini per mezz’ora, mentre Diawara ha giocato 45′.