Roma Higuain, affare possibile: ecco le richieste della Juve

Condizioni favorevoli per un approdo di Gonzalo Higuain alla Roma: la Juventus chiede 12 milioni per il prestito

La Juventus deve trovare una sistemazione a Gonzalo Higuain. L’argentino è ancora in prestito al Chelsea dalla Juventus ma sono davvero pochissime le speranze che i Blues lo riscattino. Scontato il ritorno in bianconero, dove riabbraccerà il mago Sarri ma che non gli permetterà di rimanere sotto la Mole.

Ronaldo occuperà la casella del Pipita al centro dell’attacco della Juve e quindi Gonzalo si ritroverebbe in panchina. Per questo motivo l’ex Real Madrid si starebbe guardando in torno. In Serie A l’unica opzione plausibile sarebbe rappresentata dalla Roma, tentata dal puntare sul Pipita come rivelato da Il Corriere dello Sport.

La Juventus potrebbe acconsentire a una cessione in prestito a 12 milioni, considerato che l’ingaggio non sarebbe proibitivo. Insomma, dal punto di vista economico non esisterebbero particolari problemi.