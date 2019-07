La Roma ha diramato l’elenco dei convocati per il ritiro. Non c’è Pau Lopez ma nessun caso: le ultimissime

Pau Lopez non è stato inserito nell’elenco dei convocati di Fonseca per il ritiro della Roma. Nessun allarmismo: la Roma non ha ancora ufficializzato il suo acquisto. Lopez verrà convocato dopo l’ufficialità.

Ecco i convocati: PORTIERI: Olsen, Fuzato, Mirante, Greco;

DIFENSORI: Bouah, Florenzi, Spinazzola, Kolarov, Karsdorp, Capradossi, Jesus, Fazio, Santon;

CENTROCAMPISTI: Nzonzi, Cristante, Gerson, Pastore, Coric, Gonalons, Riccardi;

ATTACCANTI: Dzeko, Schick, Defrel, Antonucci, Under, Perotti, Kluivert.