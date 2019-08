Roma, i convocati per la sfida con il Lille: non solo Defrel, ecco gli assenti

Diramata la lista dei convocati di Fonseca per il confronto tra Roma e Lille: ecco chi non prenderà parte al match

Nella lista dei convocati della Roma per il match contro il Lille, non passano inosservate le assenze di Olsen, Defrel, Nzonzi, Karsdorp e Pastore.

L’attaccante francese è vicino al Cagliari, mentre gli altri tre lamentano problemi fisici, pur stimolando rumors in ottica mercato. Olsen, come noto, in uscita.

Ecco l’elenco:

Portieri: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara.

Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci.