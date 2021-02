Roma, Ibanez: «Siamo in un ottimo momento, c’è grande spirito»

Le parole in conferenza stampa del difensore della Roma Roger Ibanez in previsione della partita contro il Braga in Europa League

Il difensore della Roma Roger Ibanez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Ecco le sue parole.

ATTEGGIAMENTO – «La Roma è in un ottimo momento. Abbiamo l’atteggiamento giusto per competere in qualsiasi competizione. Si respira un ottimo spirito di squadra».

MOTIVAZIONI – «L’Europa League non è la Champions League è una competizione importante in cui giocano grandi squadre. Servirà la massima attenzione per arrivare lontano».