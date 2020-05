Roma, il comunicato finanziario dell’ultimo trimestre: cresce l’indebitamento

Il comunicato finanziario da parte della Roma che riguarda il trimestre chiuso il 31 marzo 2020

Comunicato ufficiale da parte della Roma. Il club giallorosso ha pubblicato una nota con le informazioni finanziare relative al trimestre chiuso il 31 marzo 2020. Ecco alcuni dati pubblicati dal club e riportati da vocegiallorossa.

«L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 31 marzo 2020 è pari a 278,5 milioni di euro, in crescita di 57,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019. Si compone di disponibilità liquide, per 19,9 milioni di euro (18,1 milioni di euro, al 30 giugno 2019), crediti finanziari, per 10 milioni di euro (16,7 milioni di euro, al 30 giugno 2019), e debiti finanziari, per complessivi 308,4 milioni di euro (255,5 milioni di euro, al 30 giugno 2019)».