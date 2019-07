Roma, il Marsiglia cerca Schick. L’alternativa? Il rossonero André Silva

Secondo quanto riportato da La Provence, l’Olympique Marsiglia avrebbe aggiunto alla lista della spesa Patrick Schick, reduce da due deludenti stagioni alla Roma. Il ceco classe 1996 è marcato stretto anche dal Borussia Dortmund, ma Villas-Boas lo vuole: per ora si parla di prestito oneroso.

In alternativa il club della Costa Azzurra avrebbe messo gli occhi anche sul classe 1995 del Milan André Silva, che nell’ultima stagione era andato in prestito al Siviglia. Anche in questo caso, tuttavia, si parla di prestito: le italiane non sembrerebbero favorevoli a questa opzione.