Roma, il messaggio di Pallotta per i medici: «Nessun aggettivo adeguato»

Roma, Pallotta continua a far sentire la propria vicinanza: «Non ci sono aggettivi adeguati per mostrare l’apprezzamento per i medici»

James Pallotta, presidente della Roma, continua a far sentire la sua vicinanza all’Italia in piena lotta Coronavirus. Il presidente giallorosso ha donato altri 25mila euro all’ospedale Lazzaro Spallanzani e speso parole di grande apprezzamento per i medici.

«Non ci sono aggettivi adeguati per mostrare tutto il nostro apprezzamento», ha commentato il patron giallorosso. Si registra, inoltre, l’iniziativa del club di donare biglietti gratuiti ai medici per la prima sfida di campionato a porte aperte in casa.