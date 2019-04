Roma, in arrivo un altro Olsen: nel mirino Andreas del Nordsjaelland

Il portiere è al capolinea della sua esperienza a Roma. Olsen che va, Olsen che viene: ecco il nuovo obiettivo giallorosso

Robin Olsen è pronto a salutare la Roma dopo appena una stagione. Il portiere ha deluso le aspettative della dirigenza, e con l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina la frattura ha trovato il proprio culmine. Lo svedese ormai è considerato una seconda scelta in questo finale di stagione, visto che il tecnico giallorosso gli preferisce Antonio Mirante.

Per un Olsen che parte, ce n’è uno che arriva. Ma non si tratta di un portiere, bensì di un attaccante. Si tratta infatti di Andreas Skov Olsen, classe 1999 in forza al Nordsjaelland. I due giocatori, oltre al cognome, hanno in comune soltanto le origini scandinave. L’estremo difensore è originario della Svezia, mentre il giovane è danese. L’attaccante è valutato 4-5 milioni e al momento è un obiettivo della Roma per rinforzare la rosa.