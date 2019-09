Roma, in Europa League chance per i nuovi. Straordinari per Dzeko

Roma, Fonseca studia i cambi per l’Europa League. Occasione per i nuovi Spinazzola e Diawara, Dzeko non può riposarsi

La Roma si appresta ad iniziare il proprio percorso in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir. Gli impegni ravvicinati, seppur ancora a inizio stagione, non passano indifferenti agli occhi di Fonseca che opererà qualche cambio.

Nella gara di stasera il portoghese darà, con tutta probabilità, un’occasione ai nuovi Spinazzola e Diawara per dar fiato ai titolarissimi. Probabile che trovino spazio, scrive La Gazzetta dello Sport, anche Juan Jesus e Pastore. Straordinari per Dzeko, poiché Kalinic non è ancora pronto fisicamente.