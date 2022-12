Roma, infortunio per Pellegrini contro il Casa Pia

Lorenzo Pellegrini ha dovuto lasciare il campo durante l’amichevole contro il Casa Pia della Roma per infortunio

Infortunio per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nel corso dell’amichevole in Portogallo contro il Casa Pia, che vede i giallorossi in vantaggio grazie ad un gol di El Shaarawy.

Al 32′ il capitano dei giallorossi è infatti uscito dal campo, lasciando spazio a Matic. Ancora non è chiaro il tipo e l’entità dell’infortunio, ma dovrebbe trattarsi di una forte contusione alla tibia sinistra.