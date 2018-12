Infortunio Schick, tegola Roma: in dubbio per Parma

Infortunio Schick, attaccante in dubbio per Parma-Roma: fastidio agli adduttori, attesi aggiornamenti domani

Tra i migliori in campo contro il Sassuolo, Patrik Schick potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca per Parma-Roma. L’attaccante ceco è alle prese con un fastidio agli adduttori e non è da escludere un suo forfait per la sfida del Tardini. Da Trigoria filtra pessimismo, decisivo il test in programma domani. Eusebio Di Francesco valuterà solo nelle prossime ore se rischiare l’ex Sampdoria o effettuare altre scelte. Infortunio Schick, attesi aggiornamenti a stretto giro di post: brutta tegola per i giallorossi, proprio nel momento della possibile svolta…