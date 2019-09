Roma, infortunio Smalling: il difensore salta l’esordio in Europa League per una sospetta lesione muscolare

Brutte notizie per Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, in vista dell’esordio in Europa League contro l’Instanbul Basaksehir, dovrà fare a meno di Chris Smalling. Rinviata quindi, ancora, la prima in maglia giallorossa per l’ex Manchester United.

Il difensore inglese classe 1989, infatti, ha riportato una piccola lesione muscolare e con ogni probabilità non sarà della partita. Come riportato da Sky Sport, Smalling non si è allenato stamattina.