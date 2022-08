Roma, infortunio Zaniolo: fissata la data del rientro

L’infortunio di Zaniolo alla spalla è meno grave del previsto e il talento della Roma ha già fissato la data del rientro

L’infortunio alla spalla patito da Nicolò Zaniolo contro la Cremonese ha tenuto col fiato sospeso gli oltre 60mila spettatori presenti all’Olimpico. Il problema del talento della Roma, però, è meno grave del previsto come evidenziato dagli esami svolti lunedì sera: un trauma diretto della spalla sinistra con lussazione che lo terrà fuori per tre settimane.

E come riportato dal Corriere dello Sport, Zaniolo avrebbe già segnato sul calendario la data del rientro: ovvero l’11 settembre per il match tra Roma ed Empoli così da essere al meglio, poi, per il big match con l’Atalanta del 18.