Roma-Inter, Under da applausi: eurogol dalla distanza – VIDEO

Nel secondo tempo di Roma-Inter, Under trova un eurogol dalla lunga distanza che porta in pareggio i giallorossi

Cengiz Under segna uno dei gol più belli della sua carriera dopo 6′ minuti nella ripresa. La sua botta col destro tiene Handanovic immobile in porta. E il suo gol pareggia momentaneamente il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter. Curioso il fatto che Under fino a stamattina era dato in panchina. Ieri aveva infatti rimediato un piccolo fastidio muscolare che faceva temere il peggio. Under si è però ripreso alla grande e ha dimostrato così la sua condizione fisica.