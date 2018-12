Polemiche Roma-Inter: Rocchi pensa a querelare per “aggressioni gratuite”

Gianluca Rocchi, arbitro della polemica partita tra Roma ed Inter starebbe pensando di ricorrere alle vie legali

Sono passati quasi 10 giorni ma Roma-Inter non è ancora finita. Un nuovo capitolo alla polemica partita viene aggiunta proprio dal protagonista del match: l’arbitro Gianluca Rocchi. L’avvocato del direttore di gara ha infatti affermato: «Credo che questa presa di posizione sia corretta perché bisogna distinguere le critiche, anche colorite che avvengono in occasione di una partita di calcio, dalle aggressioni verbali gratuite».

Rocchi, infatti, sarebbe pronto a ricorrere alle vie legali dopo le polemiche scaturite dalla sua direzione arbitrale in Roma-Inter. Un dibattito risalente al 2 dicembre scorso, gara in occasione della quale non ha concesso un rigore ai giallorossi per fallo su Zaniolo.