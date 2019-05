Roma-Juve, Florenzi: «Ronaldo pensa di poter fare ciò che vuole»

Roma-Juve, Florenzi al termine della gara parla della vittoria e dell’episodio che l’ha visto protagonista con Cristiano Ronaldo

La Roma coglie un’importantissima vittoria in chiave Europa contro la Juventus. Sugli scudi Alessandro Florenzi, che ha sbloccato la gara, alimentando le speranze per la Champions. Il numero 24 ha così commentato: «Non dobbiamo più guardare la classifica ma giocare le prossime due gare al massimo come abbiamo fatto stasera, dobbiamo dare tutto e cercare di fare 6 punti, poi vedremo dove saremo. Non abbiamo fatto l’annata che volevamo per vari motivi, purtroppo ci sono queste annate in cui non raccogli ciò che fai, un po’ per sfortuna e un po’ per demerito di tutti».

Sullo screzio con Ronaldo, Florenzi dice: «Lasciamo stare, avevamo buttato noi la palla due volte fuori e lui invece l’ha giocata, potevamo ripartire anche noi nel primo tempo con Kolarov ma l’abbiamo buttata fuori perché noi siamo questi. Lui è un Pallone d’oro e pensa di avere tutto il diritto di fare ciò che ha fatto, io ho cercato di continuare a giocare. Anche io faccio tante stupidaggini in campo, però rimangono li».