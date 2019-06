Roma Juventus, scambio in vista tra le società: ecco di chi si tratta

Roma Juventus, scambio in vista tra le due società: ecco chi sono i giocatori coinvolti nella trattativa tra giallorossi e bianconeri

La Roma e la Juventus lavorano ad uno scambio di mercato. No, questa volta non c’entrano Zaniolo e Higuain. Secondo Gianluca Di Marzio, le due società starebbero intavolando una trattativa per Spinazzola e Luca Pellegrini.

Leonardo Spinazzola ha giocato solo nell’ultima parte di stagione alla Juventus, causa problemi fisici. Luca Pellegrini, terzino classe ’99, ha passato la seconda parte della stagione in prestito al Cagliari.