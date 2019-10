Roma, Kluivert: «Mi aspettavo di vincere»

L’attaccante della Roma Kluivert commenta il deludente pareggio ottenuto dalla Roma in casa del Wolfsberger

Justin Kluivert ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato dalla Roma contro il Wolfsberger in Europa League: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, mi aspettavo di vincere ma loro hanno dimostrato di saper giocare».

Il rammarico in casa giallorossa è molto: «Abbiamo avuto occasioni per vincere, loro hanno preso fiducia dal gol e noi abbiamo avuto qualche difficoltà. Resta comunque tutto aperto per il passaggio del turno».