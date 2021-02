Roma, Lega candidata al Campidoglio: «Nuovo stadio per la Lazio»

A Roma la Lega si candida al Campidoglio: nel programma anche l’idea di un nuovo stadio per la Lazio. Le ultime

Due nuovi stadi per Roma e Lazio e la riqualificazione del Flaminio: sono questi due dei punti del programma elettorale della Lega per il Campidoglio. Nella giornata di ieri il partito ha presentato le sue idee: tra queste anche la costruzione di due impianti, come riporta Il Messaggero.

Non ci sono ancora nomi per chi, nella Lega, potrebbe concorrere a sostituire Raggi: tra i possibili candidati Bertolaso, Abodi e Nistri.