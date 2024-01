Roma, Llorente: «I tifosi ci hanno aiutato, ci serve la loro spinta»

Le parole di Diego Llorente, difensore della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro l’Hellas Verona

Diego Llorente ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Verona. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo giocato un buon primo tempo ma dovevamo fare più gol. E’ stata una settimana con tanti cambiamenti ma dobbiamo adattarci presto ai nuovi concetti».

COS’É SUCCESSO NEL SECONDO TEMPO – «Non paura ma semplicemente nella ripresa loro si sono alzati molto e ci hanno messo sotto pressione. Dobbiamo migliorare ma se avessimo fatto un gol in più nel primo tempo, come avremmo meritato, nel secondo sarebbe stato più facile».

DIFESA A 4 – «Ci sono delle differenze fra giocare a tre o a quattro. Si tratta di adattarsi e cercare di fare il proprio meglio. Nel primo tempo lo abbiamo fatto, nel secondo c’è da migliorare».

TIFOSI – «La gente ha espresso la sua opinione, come normale che sia. Noi per primi non eravamo contenti di quanto fatto nelle ultime partite. Nel primo tempo la gente ha visto i nostri tentativi e ci ha spinto mentre nella ripresa ci ha aiutato. Abbiamo un tifo straordinario e dobbiamo far sì che ci sostengano per tutta la gara».