Roma Lukaku, Big Rom è pronto per un finale top

Romelu Lukaku ha smaltito i problemi fisici e ora punta al posto da titolare contro l’Inghilterra stasera e poi in Lecce-Roma

Romelu Lukaku scalda i motori in vista dell’ultimo sprint stagionale, sia con la Roma che con la Nazionale. L’attaccante belga era rimasto in panchina durante l’amichevole contro l’Irlanda della sua nazionale per recuperare dai fastidi all’anca e all’inguine, ma come riportato dal Corriere dello Sport, è pronto a giocare almeno uno spezzone di partita contro l’Inghilterra.

Buone notizie anche per i giallorossi, con De Rossi è pronto a riaverlo al centro dell’attacco nella sfida contro il Lecce e nell’ultima frazione di campionato, dove gli obiettivi sono due: il quarto posto e andare il più avanti possibile in Europa League. Dopo di che si ragionerà sul futuro, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere nella capitale.