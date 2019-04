La Roma ha subito quattro reti dal Napoli: era dal 7-1 del Bayern nel 2014 che i giallorossi non faceva così male in casa

La Roma continua a perdere posizioni in classifica. Dopo il pesante ko interno contro il Napoli per 1-4 di oggi, i giallorossi si sono fatti sorpassare dall’Atalanta e rischiano il sorpasso anche da parte della Lazio che ha due partite ancora da giocare. Era da maggio 2014 che la Roma non perdeva due partite di fila in Serie A.

E in generale nelle ultime 4 partite sono arrivati ben 3 ko, tra cui quello nel Derby contro i biancocelesti. Considerando poi tutte le competizioni, la Roma non subiva almeno quattro gol in una partita interna da ottobre 2014. In quell’occasione i giallorossi persero 7-1 contro il Bayern Monaco in Champions League.