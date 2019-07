Roma, Mancini: «Abbiamo messo in campo ciò che il mister chiede»

Roma, parla Gianluca Mancini nel post gara col Perugia: «Buona partita, abbiamo fatto vedere ciò che il mister chiede»

Gianluca Mancini, nuovo acquisto della Roma, è stato protagonista della partita vinta col Perugia grazie a una doppietta realizzata. Il difensore ha successivamente parlato ai microfoni di Roma Tv:

«Nell’amichevole di oggi si è alzata l’intensità, si è visto, è stata una buona partita, un buon test. Abbiamo messo in campo ciò che ci chiede il mister anche se non ancora al meglio perché dobbiamo fare molto. Vincere ci aiuta a fare meglio. I gol per un difensore sono sempre buoni perché aiutano la squadra ma il nostro obiettivo è difendere come ci chiede il mister».