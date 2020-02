Roma, Mancini e Spinazzola in coro: «Lavorare per ripartire»

Roma, Mancini e Spinazzola vogliono la rialzare la testa dopo la caduta di Reggio Emilia: «Dobbiamo lavorare per far felici i tifosi»

Il monito, in casa Roma, è uno solo. Mettersi alle spalla la brutta sconfitta rimediata contro il Sassuolo e ripartire già da venerdì sera contro il Bologna. Presenti all’evento UTR, i difensori giallorossi Mancini e Spinazzola hanno parlato della situazione giallorossa.

«A Reggio Emilia la partite peggiore dell’anno. Dobbiamo lavorare serenamente per cancellare tutto», il pensiero del centrale. Gli fa da eco il terzino: «In questi sei mesi a Roma ho imparato che le parole non servono ma per far felici i tifosi serviranno i fatti».