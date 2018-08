Manolas a Espn: «CR7 è un stimolo, vorrei vedere giocatori così alla Roma»

Il difensore greco Kostas Manolas ha rilasciato delle dichiarazioni ad Espn in merito all’arrivo di Ronaldo alla Juve e al 3-0 al Barcellona

Una lunga intervista quella rilasciata da Kostas Manolas ai microfoni di Espn. Prima della partita contro il Real Madrid, l’ultima dei giallorossi in ICC, il difensore greco ha parlato dell’arrivo di Ronaldo e del quarto di finale con il Barcellona. Con una certezza: «Il mio futuro è il quinto anno a Roma. Se non stessi bene non resterei qua perché mi piace Roma. Mi piace la mia vita a Roma, la mia famiglia sta bene. Resto qua».

Queste le sue parole sulla Juve e su CR7: «La Juventus è davvero forte ed è la favorita per lo scudetto, noi proveremo a fare il massimo e migliorare rispetto all’anno scorso. Quando uno dei migliori giocatori arriva in Serie A è sempre un buona cosa. Per noi Ronaldo può essere uno stimolo extra perché quando giochi contro questi giocatori devi dare il tuo meglio. Mi piacerebbe vedere più giocatori così anche nella nostra squadra».

Manolas è diventato l’idolo di tutti i tifosi romanisti dopo il 3-0 al Barcellona che ha siglato il passaggio della Roma alle semifinali di Champions League. Il suo ricordo della gara con una speranza per il futuro: «Al ritorno era difficile, ma con lo spirito dei tifosi e dei giocatori ci abbiamo creduto dal primo minuto. Dopo il secondo gol di De Rossi ero sicuro che saremmo passati. Dobbiamo fare del nostro meglio e cercare di ripetere l’impresa dell’anno scorso. Voglio vincere un titolo, ne ho bisogno per migliorare. Non è facile ma ci proverò».