Roma-Milan 0-2: pagelle e tabellino

Roma-Milan, 26ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Milan di Rino Gattuso vince e convince. Il tecnico rossonero ha cambiato completamente fisionomia alla sua squadra, ha portato serenità, ha migliorato i calciatori e ha ritrovato soprattutto le vittorie. Grande prova, specie nel secondo tempo, dei rossoneri che hanno vinto la sfida dell’Olimpico con due giovani della Primavera, Cutrone e Calabria. Il Milan non perde da 13 partite consecutive tra campionato e Coppe e ora sogna veramente la rimonta per la zona Champions. Brutto passo indietro per la Roma: i giallorossi hanno creato poco e hanno mostrato poca cattiveria. Di Francesco si è giocato la carta Schick ma il ceco non ha convinto.

Roma-Milan 0-0: tabellino

MARCATORI: 3′ st Cutrone, 29′ Calabria (M)

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

ROMA (4-3-3) – Alisson 6; Bruno Peres 5,5, Manolas 5,5, Fazio 6, Kolarov 5; Pellegrini 6 (35′ st Gerson S.v.), Strootman 5, Nainggolan 5 (19′ st Dzeko 5); Under 5,5 (28′ st Defrel S.v.), Schick 5,5, Perotti 5. In panchina: Skorupski, Lobont, Florenzi, Juan Jesus, Capradossi, Silva, De Rossi, Defrel, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

MILAN (4-3-3) – Donnarumma 6; Calabria 7, Bonucci 6,5, Romagnoli 7, Rodriguez 6; Kessiè 6,5, Biglia 6,5, Bonaventura 6 (45′ st Montolivo S.v.); Suso 6,5 (37′ st Borini S.v.), Cutrone 7 (22′ st Kalinic 6,5), Calhanoglu 6,5. In panchina: A. Donnarumma, Guarnone, Abate, Musacchio, G. Gomez, Zapata, Locatelli, Montolivo, J. Mauri, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso

NOTE: AMMONITI:

Roma-Milan: diretta live e sintesi

Roma-Milan, formazioni ufficiali: Schick titolare!

Grande attesa per il posticipo domenicale della 26ª giornata di Serie A tra Roma e Milan. Le due squadre si giocano tanto in un match importante per un posto nella prossima Champions League. Eusebio Di Francesco deve rinunciare a Karsdorp e a Gonalons, il Milan deve fare a meno di Antonelli, Conti e Storari. Presto tutti gli aggiornamenti live di Roma-Milan. Eusebio Di Francesco sorprende tutti e lancia Schick dal primo minuto. Panchina quindi per Edin Dzeko. A completare l’attacco Under e Perotti. A centrocampo Pellegrini rileva De Rossi. Per quanto riguarda i rossoneri non ci sono sorprese: Gattuso sceglie ancora Cutrone, nonostante il ritorno di Kalinic.

ROMA (4-3-3) – Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Schick, Perotti. In panchina: Skorupski, Lobont, Florenzi, Juan Jesus, Capradossi, Silva, De Rossi, Gerson, Defrel, El Shaarawy, Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. In panchina: A. Donnarumma, Guarnone, Abate, Musacchio, G. Gomez, Zapata, Locatelli, Montolivo, J. Mauri, Borini, André Silva, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso

Roma-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Di Francesco deve archiviare la sconfitta di Champions e continuare a correre in campionato. Per fare questo si affida all’undici migliore possibile schierato con un 4-2-3-1. In porta confermato ovviamente Alisson. Davanti a lui giocheranno Bruno Peres, preferito a Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo Pellegrini dovrebbe prendere il posto di De Rossi a fianco di Strootman. Ancora panchina per Gonalons. Sulla trequarti confermatissimo Under, cinque gol in quattro partite. Insieme a lui Perotti, che vince il ballottaggio con El Sharaawy, e Naniggolan. Unica punta Patrik Schick, con Dzeko che si accomoda in panchina. Gattuso ha fatto riposare alcuni dei titolari con il Ludogorets per averli pronti proprio per la partita contro la Roma. Solito 4-3-3: tra i pali scelto G. Donnarumma. Difesa a quattro con Calabria, che sostituisce Abate a destra. Centrali Bonucci e Romagnoli,Ricardo Rodigruez terzino sinistro. In mediana tornano Biglia e Bonaventura insieme a Frank Kessie. In attacco giocano Suso e Calhanoglu. L’unico dubbio riguarda la punta centrale. Gattuso potrà contare su Kalinic, finalmente ristabilito, ma dovrebbe essergli preferito Patrick Cutrone. Ancora ignorato Andre Silva, sempre più considerato bomber di scorta.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Pellegrini; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. In panchina: Skorupski, Lobont, Florenzi, Juan Jesus, Capradossi, Silva, De Rossi, Gerson, Defrel, El Shaarawy, Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. In panchina: A. Donnarumma, Guarnone, Abate, Musacchio, G. Gomez, Zapata, Locatelli, Montolivo, J. Mauri, Borini, André Silva, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso

Roma-Milan: i precedenti del match

Sono 165 i precedenti in Serie A tra Roma e Milan. Il bilancio complessivo sorride maggiormente ai rossoneri che hanno battuto i giallorossi 72 volte mentre le vittorie della Roma sono state 44. Ben 49 i pareggi. Sono invece 82 i precedenti all’Olimpico: 25 vittorie della Roma, 30 pareggi e 27 exploit rossoneri. Sono 91 i gol segnati dai giallorossi, 89 quelli marcati dai rossoneri.

Roma-Milan: l’arbitro del match

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo a dirigere l’incontro tra Roma e Milan, posticipo della 26ª giornata di Serie A. Il fischietto bergamasco sarà coadiuvato da Peretti e Preti. Guida quarto uomo. Irrati sarà invece l’addetto al VAR, Carboni l’assistente. Sono 22 i precedenti tra Mazzoleni e la Roma: 14 vittorie per i romanisti, 6 pareggi e solo 2 sconfitte. L’ultima gara non evoca buoni ricordi alla Roma, ko 3-2 sul campo della Sampdoria il 29 gennaio di un anno fa. Peggiori i precedenti dell’arbitro bergamasco con i rossoneri: 9 vittorie, 6 pareggi e ben 8 sconfitte.

Roma-Milan Streaming: dove vederla in tv

