Il portiere della Roma Mirante commenta il pareggio rimediato contro il Wolfsberger in Europa League

Antonio Mirante ha analizzato la prestazione della Roma contro il Wolfsberger: «Ci tenevamo a vincere perché sarebbe stato un bel colpo, ma siamo stati poco lucidi. Non abbiamo sottovalutato gli avversari. Abbiamo comunque creato molto, ciò significa che la squadra ha qualità. Se seguiamo il mister possiamo toglierci delle soddisfazioni».

Il portiere giallorosso ha proseguito ai microfoni di Roma TV: «Bisogna farsi trovare pronti quando si gioca, era l’occasione per far rifiatare chi scende sempre in campo. In settimana ci alleniamo bene per essere disponibili a ogni evenienza».