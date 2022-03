Roma, gli intoccabili di Mourinho: non c’è Zaniolo

Per la prossima stagione Mourinho punta a confermare sette intoccabili: tra questi nomi non c’è Zaniolo

La Roma e Mourinho vogliono già progettare la prossima stagione e per farlo il tecnico ha indicato i sette intoccabili.

Rui Patricio, Smalling, Spinazzola, Oliveira, Mikhtaryan, Pellegrini e Abraham sono i nomi su cui Mourinho vuole puntare come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tra questi non c’è Zaniolo, che possa essere un sentore per il mercato?