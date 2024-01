Mourinho pronto a denunciare la Roma: avvocati a lavoro

L’ex allenatore della Roma José Mourinho è pronto a chiedere i danni alla società giallorossa. Pronta la mossa per vie legali

Come riportato da Gazzetta.it, l’esonero di Mourinho è ancora ricco di polemiche, con il portoghese pronto a denunciare la Roma per danni d’immagine: contattando addirittura gli avvocati per l’accaduto.

L’ex tecnico dell’Inter non è intenzionato ad andare avanti fino a quando non andrà fino in fondo alla questione, e dall’altra i suoi avvocati stanno avviando le pratiche per permettere tale procedura.