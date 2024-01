Roma, omaggio da brividi dei tifosi per Mourinho – FOTO

Il ringraziamento dei tifosi della Roma per José Mourinho in occasione della gara contro il Verona. I dettagli

L’Olimpico si è decisamente schierato con José Mourinho in occasione della prima partita della Roma dopo l’esonero. I tifosi hanno voluto infatti ringraziare e rendere omaggio all’allenatore portoghese per quanto fatto negli ultimi 2 anni e mezzo in giallorosso.

Tra i tanti striscioni esposti, ha colpito particolarmente quello della Curva Sud che recitava: «Ci sono ricordi che non hanno contratti: le corse ed i sorrisi che ci hai regalato, tutte le volte che ti sei schierato… Per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie Mister! Curva Sud».