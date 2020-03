Roma, Mudryk esce allo scoperto: «Ottimi rapporti con Fonseca»

Roma, il giovane Mudryk esce allo scoperto: «Ottimi rapporti con Fonseca. L’interesse dei giallorossi? Ci pensa il mio agente»

Mykhailo Mudryk, giovane dello Shakhtar Donetsk, è uno dei nomi chiacchierati per la prossima sessione di mercato della Roma. Il calciatore, tramite una diretta Instagram, è uscito allo scoperto parlando di Fonseca, allenatore che l’ha fatto esordire tra i grandi.

«Io e il mister Fonseca ci siamo lasciati in ottimi rapporti, stavamo bene. Probabilmente lo scorso anno ancora non mi vedeva come un giocatore pronto e utile per il risultato immediato. Poi ha lasciato lo Shakhtar e non ha avuto il tempo di aspettarmi e darmi fiducia, e probabilmente adesso ha cambiato idea: forse ora la pensa diversamente. Però posso assicurarvi che dopo la sua partenza non ci siamo sentiti. Le notizie dell’interessamento della Roma le lascio al mio agente, non parlerò di questo. Le offerte che arrivano sono gestite da lui, io non voglio entrarci: il mio lavoro è allenarmi e giocare».