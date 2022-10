Roma Napoli, i precedenti della sfida dell’Olimpico – VIDEO

Roma Napoli, i precedenti del match che andrà in scena domenica sera all’Olimpico: tutte le curiosità sul match

– Big-match della giornata. Si affrontano la quarta contro la prima

– Per Spalletti è anche il ritorno da ex nello stadio che lo ha visto protagonista

– La Roma è reduce dall’1-0 a Genova. Mourinho ha espresso la soddisfazione per una

vittoria dove Rui Patricio non ha dovuto fare interventi importanti

– Il Napoli è una macchina da gol. Ha già messo a segno 42 gol in stagione

– Totale gare: 75 Vittorie Roma 33; Pareggi 29; Vittorie Napoli 13

– Ultima vittoria Roma 2019-20: 2-1 19 Zaniolo, 55 Veretout rig., 72 Milik (nel

primo tempo già sull’1-0 la Roma ha un rigore che Kolarov fallisce)

– Ultimo pareggio: 2021-22: 0-0 (Osimhen viene fermato per ben 2 volte dai legni

della porta, sia Mourinho che Spalletti vengono espulsi)

– Ultima vittoria Napoli: 2020-21: 0-2 ) 27 Martens, 34 Martens (il belga colpisce

prima su punizione e poi con un colpo di testa a porta vuota)

– Memorabile: 1946-47: 0-0 (è un risultato frequente, verificatosi ben 12 volte: il

primo avviene nel primo Roma-Napoli del dopoguerra)