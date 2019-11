Allo Stadio Olimpico, l’undicesima giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Jessica Reatini, inviata a Roma) –Allo Stadio Olimpico, Roma e Napoli si affrontano nel match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Roma Napoli MOVIOLA

1′ Inizia la gara tra Roma e Napoli!

2′ Roma in avanti – Sono già due i corner in un minuto per la squadra di casa.

3′ Tiro di Kluivert – Il numero 99 prova la conclusione che termina abbondantemente a lato.

4′ Angolo per il Napoli – Ci prova Mertens, presa sicura di Pau Lopez.

8′ Roma pericolosa! – Ancora Kluiver a mettere paura a Meret, la palla sfiora il palo.

16′ Napoli in avanti – Ci prova Milik a sorprendere Pau Lopez di testa. Palla alta.

18′ Roma in vantaggio – Errore della difesa del Napoli che perde palla, ne approfitta Zaniolo che realizza una grande rete per i giallorossi.

20′ Ancora padroni di casa in avanti – Meret ferma tutto prima che Kluivert si avventi sul pallone.

22′ Roma scatenata – La squadra di Fonseca va vicina al raddoppio con il tiro di Kolarov.

25′ Calcio di rigore per la Roma – Rocchi consulta il VAR per il presunto tocco in area di Callejon. Alla fine decide di assegnare il rigore alla Roma.

26′ Parata di Meret! – Il portiere del Napoli para il penalty calciato da Kolarov.

27′ Salvataggio di Smalling – Il difensore della Roma salva sulla linea il tiro di Di Lorenzo.

Migliore in campo: al termine del match PAGELLE

Roma Napoli 0-0: risultato e tabellino

Reti: 18′ Zaniolo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. ALL.: C.Ancelotti (in panchina D.Ancelotti).

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

Ammoniti: