Roma, non solo Higuain: Petrachi riapre la pista Lammers

L’attacco della Roma è pronto alla rivoluzione: Petrachi non si accontenta dell’obiettivo Higuain e torna a corteggiare Lammers

Il nuovo corso della Roma capeggiata da Paulo Fonseca vedrà i principali cambiamenti nel reparto avanzato.

Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, il ds giallorosso Petrachi avrebbe ripreso i contatti con il PSV Eindhoven per Sam Lammers. Fonseca non si accontenterebbe soltanto di Higuain, per cui continua il pressing. Il tecnico nativo di Leiria spera di poter contare sia sul Pipita sia sull’olandese per la prossima stagione.