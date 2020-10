La Roma è pronta a un doppio colpo in difesa: dal Manchester United potrebbero arrivare Smalling e Fosu-Mensah

La Roma sta per piazzare un doppio colpo in difesa. Oltre all’imminente arrivo di Chris Smalling, reduce dal prestito dell’anno scorso proprio in giallorosso, dal Manchester United potrebbe trasferirsi anche Timothy Fosu-Mensah.

Come riportato da Sky Sport, il difensore classe ’98 è in scadenza di contratto con i Red Devils e favorirebbe la buona riuscita dell’operazione.