Roma, nuove regole fuori dal campo: dalla dieta all’utilizzo dei social

Roma, nuove regole fuori dal campo con Petrachi e Fonseca: dieta ferrea e monitorata, utilizzo controllato dei social network

La Roma ha deciso di voltare pagina con il recente passato. Il Corriere dello Sport riporta alcuni punti cardini, sia per le figure della società e che per i giocatori. Non si dovranno commentare gli arbitraggi sfavorevoli, nè usare le assenze e gli infortuni come alibi.

I calciatori dovranno seguire una dieta, costantemente monitorata tramite la Nutrition Station. Inoltre, i social dovranno essere usati con parsimonia, concordato con la società i post con più impatto mediatico.