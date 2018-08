Monchi si trova a Siviglia per passare il weekend con la famiglia: ma da lì potrebbe seguire meglio la trattativa per Steve N’Zonzi

N’Zonzi è rimasto a Siviglia. Monchi è arrivato a Siviglia. Coincidenze? Lo scopriremo presto. Tre cose sono sicure però: la prima è che la Roma è ancora fortemente interessata alla questione, perché il regista/mediano è una necessità tecnica avvertita sia dalla società sia da Di Francesco; la seconda è che l’Arsenal non ha sferrato l’assalto decisivo per portare N’zonzi a Londra e, con il mercato inglese chiuso, non potrà più cambiare idea fino a gennaio; e l’ultima è che Monchi, rientrato a Fiumicino in mattinata con la squadra dagli Usa, è sbarcato nella sua terra ieri sera alle 19.49 su un volo Ryanair, con il proposito di trascorrere un weekend lungo in famiglia. Apparentemente. Perchè da San Fernando, il paese dove abita Monchi, al centro sportivo del Siviglia, dove potrebbe riprendere quota la trattativa per N’zonzi, c’è appena un’ora d’auto da percorrere. Del resto i segnali sono abbastanza evidenti: il centrocampista ha chiesto al Siviglia di andare via, il Siviglia ha dato l’ok a venderlo a determinate condizioni come ha ribadito l’allenatore Machin: «O viene pagata la clausola (da 35 milioni,ndr) oppure arriva un’offerta che soddisfi la società. Altrimenti Steven continuerà a giocare con noi, essendo un campione del mondo e un punto fermo della squadra».

Adesso la Roma è in una posizione solida. Non può essere sicura di chiudere la partita, visto che N’Zonzi ha alzato le pretese economiche dopo aver inizialmente dato la dispo- nibilità a Monchi, ma sa di aver recuperato terreno avendo sbaragliato le concorrenti più agguerrite, cioè le squadre inglesi. Ora, in teoria, soltanto le big spagnole potrebbero entrare in gioco ma il Barcellona, dopo il caso Malcom, non farà uno sgar- bo alla Roma. E il Real Madrid non si è fatto vivo, anche dopo l’uscita di Kovacic. Il francese potrebbe accettare la proposta del direttore sportivo che tre anni fa lo aveva condotto a Siviglia. Monchi si è spinto fino a un quadriennale da 3 milioni netti, 500.000 euro in più rispetto alla prima offerta, e aspetta che il giocatore decida. Poi contatterà i suoi ex dirigenti, ai quali ovviamente ha già comunicato le proprie intenzioni. Sono i giorni di N’Zonzi, Monchi prepara l’assalto.