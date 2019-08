Roma, oggi incontro con il Lispia per Schick. Kalinic resta in attesa

Nikola Kalinic ha l’accordo con la Roma ma attende la cessione di Schick. Oggi incontro tra i giallorossi e il Lipsia per il ceco

La Roma attende segnali dal Lipsia per Patrik Schick. I tedeschi avevano trovato l’accordo con i giallorossi e con il giocatore ma poi hanno deciso di cambiare alcune carte in tavola, e la Roma ha deciso di respingere l’offerta.

L’arrivo di Kalinic è bloccato dal mancato accordo tra Roma e Lipsia per Schick. Petrachi vuole cedere il ceco in via definitiva mentre il club tedesco punta al prestito con diritto di riscatto. Secondo Tuttosport, oggi è previsto un nuovo incontro durante il quale le parti cercheranno un’intesa definitiva e potrebbe essere inserito un obbligo di riscatto subordinato alle presenze del giocatore o alla qualificazione in Champions del club.