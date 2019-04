La Roma vince ancora e trova il secondo clean sheet di fila in campionato: senza Olsen la porta resta involata

Mirante la chiave di tutto? La Roma, a parte il 2-2 contro la Fiorentina in casa, non ha più subito reti nelle ultime due partite di campionato. In questa stagione non era mai successo per i giallorossi. Il secondo clean sheet corrisponde anche alla seconda vittoria in campionato dopo quella contro la Sampdoria di settimana scorsa.

In entrambe le gare tra i pali ha giocato Mirante e non Olsen. Un dato che fa pensare considerando le papere del portiere svedese contro il Napoli dello scorso 31 marzo. Con questi risultati, Olsen, da titolare fisso rischia ora non solo il posto ma anche la permanenza nella Capitale.