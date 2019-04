Olsen che disastro! È il peggior portiere degli ultimi 10 anni della Roma

Le statistiche parlano chiaro: Robin Olsen ha la peggior media gol subiti da quando la Roma è in mano agli americani

Robin Olsen era stato fortemente voluto da Monchi ma le statistiche, fin qui, non sorridono al numero uno svedese. Dall’arrivo di Pallotta, infatti, l’ex Copenaghen è il peggior portiere (per media gol subiti) degli ultimi 8 anni della Roma.

Olsen ha subito un totale di 58 goal negli ultimi 3180 minuti giocati, per un totale di un goal incassato ogni 55 minuti. Lo svedese ha fatto anche peggio di Mauro Goicoechea, il portiere tra i pali della Roma di Zeman della stagione 2012/2013. Ma non finisce qui, Olsen è anche il secondo peggior portiere per clean sheet: solamente 7 in 35 partite. Peggio di lui solamente Skorupski con 3 clean sheet in 16 partite.