Il portiere della Roma, Olsen, è stato intervistato al termine della sfida contro il Cagliari cercando di trovare il lato positivo

A margine della sfida di Cagliari, il portiere della Roma, Olsen, è stato intervistato sulla partita e sull’attuale brutta situazione dei giallorossi. Ecco quanto dichiarato: «Ho fiducia, continueremo a lottare, in ogni allenamento. Ci credo ancora, credo ancora nei miei compagni e credo in questo Club. Nello spogliatoio non abbiamo parlato molto dopo la fine della partita. Eravamo tutti arrabbiati. Possiamo ancora raggiungere il quarto posto ma dobbiamo migliorare il nostro livello e iniziare a vincere partite. Il finale di partita? Non so cosa sia successo ma non doveva accadere. È difficile per me spiegarlo, mi mancano le parole. Cos’è successo sui gol? Il primo gol riusciti a segnarlo con un colpo di testa dell’uomo sul secondo palo. Nel secondo hanno giocato una palla filtrante che con un po’ di fortuna è passata e nell’uno contro uno Sau ha segnato».

«Avremmo dovuto chiudere la partita prima. Che è successo sul 2-0? Sul 2-0 abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita. Avremmo potuto segnare anche altri gol nella ripresa. Poi qualunque avversario che fa un forcing negli ultimi minuti è pericoloso, sui calci piazzati, sugli angoli. Può succedere di tutto negli ultimi minuti, ma il problema è che avremmo dovuto chiudere la partita prima. Anche l’1-0 dovrebbe essere sufficiente. 2-0 poi è anche meglio, ma dobbiamo trasformare le opportunità che capitano per chiudere la partita. Ne abbiamo avute tante prima del loro primo gol. Non le abbiamo sfruttate e siamo stati puniti».