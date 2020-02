Roma, ora o mai più. L’Europa per salvare la stagione

Roma, col Gent all’Olimpico per rialzare la testa. L’Europa League ultimo grande obiettivo rimasto in stagione

La Roma non può sbagliare. La partita di stasera contro il Gent è di fondamentale importanza per una miriade di motivi. In primis perché c’è un passaggio del turno europeo in ballo, e poi perché un successo può far rialzare la testa ai capitolini.

L’Europa League è un obiettivo dichiarato e concreto e, sopratutto, è praticamente ormai l’ultimo sopravvissuto di una stagione che in pochissimo tempo è diventata amara. Un cammino glorioso nella competizione darebbe la svolta decisiva. E bisogna partire subito, già dalla gara di questa sera.