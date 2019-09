Roma, out Pellegrini: le condizioni del giallorosso

Roma, oltre a Spinazzola Fonseca dovrà fare a meno di Pellegrini per il match contro il Lecce.

La Roma si prepara alla trasferta di Lecce. I giallorossi devono rialzare la testa dopo la sconfitta dell’Olimpico per mano dell’Atalanata di Gasperini che ha vinto per 2-0. Fonseca dovrà però fare a meno di Spinazzola e anche di Lorenzo Pellegrini.

Il giocatore ha infatti una fascite plantare. In questo ultimo periodo è sceso in campo nonostante il dolore ma ieri ha dovuto cedere e si è allenato a parte. Se non dovesse farcela a scendere in campo con molta probabilità verrà accentrato Zaniolo con Kluivert di nuovo titolare oppure potrebbe esserci una chance per Pastore.