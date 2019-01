Roma, il padre e agente di Coric: «Costretti ad accettare i giallorossi»

Il duro sfogo del padre e agente di Ante Coric che ha rilasciato un’intervista al portale croato IndexHR, durante la quale ha parlato della volontà del figlio di lasciare la Roma.

Il giovane centrocampista della Roma Ante Coric, sembra non essere più intenzionato a rimanere nella Capitale. A confermare la volontà del croato che in questa parte di stagione è sceso in campo solo per 45 minuti in totale, è il padre e agente del giocatore Miljenko Coric che durante un’intervista al portale croato IndexHR ha raffermato: «Volevamo lasciare a tutti i costi la Dinamo Zagabria –riporta ForzaRoma.info- che si era comportata nel peggiore dei modi con mio figlio. Abbiamo protestato con il club croato, mio figlio ha scioperato nelle ultime due partite dello scorso anno e abbiamo chiesto il trasferimento. Avremmo accettato tutto tranne l’Italia e la Francia, ma purtroppo non abbiamo avuto scelta e siamo stati costretti ad accettare la Roma per andarcene il prima possibile».

Il padre del giocatore ha inoltre aggiunto: «Ante mi ha detto che la Roma non lo lascerà partire anche se ci sono offerte reali per lui non saranno prese in considerazione. Di recente ho contattato Di Francesco per chiedergli informazioni sulla crescita di Ante, mi ha risposto che al momento ci sono tre giocatori italiani che sono sopra di lui nelle gerarchie. La stagione però è lunga, il club gioca tre competizioni e che quindi ci saranno possibilità di vederlo in campo».