Il presidente della Roma, Pallotta, starebbe ripensando alla scelta di Campos come ds: tutta colpa di una lite con Al Khelaifi

Nel posticipo della Ligue 1, il Lille ha battuto per 5-1 il Psg. Una sconfitta che ha rinviato la festa Scudetto dei parigini e che ha consolidato il secondo posto proprio del Lille davanti al Lione. Sugli spalti sedevano in tribuna il direttore sportivo del Lille, Luis Campos, e il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi.

Quest’oggi, il quotidiano Le Parisien, ha svelato come sono andati i fatti che han portato ad una lite tra i due. Il patron del Psg, nell’intervallo, voleva scendere nel tunnel per avere chiarimenti con l’arbitro riguardo alcune decisioni. A quel punto, il ds del Lille avrebbe risposto duramente «Lei non può scendere. Qui non siamo a Parigi, siamo a Lille e meritiamo rispetto».

A quel punto, il numero 1 del Psg avrebbe chiesto chi fosse rivolgendosi proprio a Campos. Il gesto, presto come ironia, non sarebbe stato digerito da Campos, che avrebbe di rigetto risposto con «E tu chi saresti?». Da questo sarebbe nata una lite tra i due. Questo atteggiamento potrebbe avere dure ricadute sul futuro del ds del Lille. Pallotta, che sta pensando a lui come prossimo direttore sportivo, potrebbe decidere di guardare altrove e di far marcia indietro.