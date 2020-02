Roma, parla Mkhitaryan: «Il momento? Succede. E l’Atalanta…»

Roma, parla Mkhitaryan: «Farò di tutto per aiutare la squadra. Il nostro momento? Capita nel calcio. Atalanta? Conosciamo l’importanza»

Henrik Mkhitaryan, attaccante della Roma, è intervenuto in vista della partita contro l’Atalanta ai microfoni del Match Program giallorosso. Ecco le parole a tutto tondo del calciatore armeno:

«Ottima media gol? Sì, ma non basta. Adesso voglio fare di tutto per aiutare la squadra: fare più gol, assist e con la squadra vincere le partite. Mi dispiace di essere mancato in alcune occasioni, nel derby e contro la Juventus, ma non è dipeso da me e ho lavorato tanto per ritornare. Atalanta? Sappiamo bene l’importanza di questa gara. Dobbiamo dare tutto per vincere anche se non sarà facile. Momento? È normale che possa accadere quello che è successo a noi, perché nel calcio è possibile tutto. Un giorno ti senti bene e la partita va bene, poi la settimana dopo con un altro avversario succede qualcosa e offri una prestazione diversa e i risultati vengono a mancare».